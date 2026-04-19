«Крыши снесло, скот погиб»: фермеры просят помощи после стихии в Мангистау

Сельчане записали видеообращение к властям с просьбой о помощи в ликвидации последствий сильной непогоды, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный при помощи ИИ

По словам фермеров, проливные дожди и шквальный ветер нанесли серьезный ущерб. У домов сорвало крыши, разрушены заборы, хозяйственные постройки и сараи.

Особенно тяжело ситуация сказалась на сельчанах, занимающихся животноводством. Пострадал скот, а также заготовленные корма. Это ставит под угрозу дальнейшее ведение хозяйства.

После происшествия в село прибыли представители районного акимата, которые осмотрели повреждения и провели встречу с местными жителями. Однако, как отмечают сельчане, конкретного ответа о мерах государственной помощи они так и не получили.

В своем обращении фермеры просят власти не оставлять ситуацию без внимания и оказать необходимую поддержку пострадавшим.

Мнения в соцсетях разделились: часть пользователей требует помощи от государства, компенсаций за погибший скот и введения мер поддержки пострадавших фермеров. Другая часть считает произошедшее следствием природной стихии и личной ответственности самих хозяйств, отмечая, что к таким условиям нужно быть готовыми.

Напомним, о гибели домашнего скота в результате ливня стало известно от местных жителей.

Позже чиновники озвучили данные.