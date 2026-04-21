Ветеринары в Мангистау прооперировали сову с переломом крыла

По словам ветеринаров, раненую птицу им привезли из Уральска, поскольку там нет орнитологов.

Девушка обнаружила сову под деревом и не смогла пройти мимо. Птицу транспортом доставили в клинику. При осмотре специалисты установили, что у совы открытый перелом крыла, при котором часть кости выступала наружу. У птицы был плохой аппетит, её кормили вручную, - рассказали ветеринары.

По словам орнитологов, у совы уже начался воспалительный процесс, поэтому было принято решение провести операцию. Единственным выходом, к сожалению, стала ампутация крыла, чтобы спасти жизнь птице.

Сейчас птица находится у волонтёра в городе, который оставил её у себя и ухаживает за ней. К сожалению, в дикую природу сова уже не сможет вернуться и самостоятельно жить в естественных условиях, - пояснили специалисты.

