Раскрыты подробности масштабного экологического проекта по Каспийскому морю

Появились подробности экологического проекта «Очищение Каспийского моря: формирование потенциала управления загрязнением и сохранения биоразнообразия». В рамках инициативы стало известно, в чём будет заключаться его реализация, какие мероприятия планируется провести, а также какой объём финансирования предусмотрен на выполнение данного масштабного экологического проекта по водоему, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт «Каспийский вестник» .

Сообщается, что инициатива под названием Blue in the Caspian Sea охватывает все пять прикаспийских государств и направлена на снижение уровня загрязнения, а также сохранение уникального биоразнообразия региона. Общий бюджет программы составляет около 12 миллионов долларов.

Основными получателями проектного финансирования станут три страны региона – Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. В рамках реализации инициативы предусмотрено грантовое финансирование от Глобального экологического фонда (ГЭФ) в размере 11,743 млн долларов США.

Срок реализации проекта рассчитан на пять лет, при этом координацию его выполнения будет осуществлять Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Отмечается, что проект предусматривает усиление систем мониторинга и контроля уровня загрязнения, а также повышение эффективности управления особо охраняемыми морскими территориями в целевых районах Каспийского моря.

Одним из основных элементов стратегии управления загрязнением окружающей среды является инвентаризация наземных источников загрязнения, анализ «горячих точек» загрязнения и оценка связанных с ними экономических потерь. В рамках проекта будут разработаны национальные и региональные программы по снижению загрязнения, закуплено необходимое оборудование для экологического мониторинга и проведены кампании по информированию общественности. Кроме того, проект будет способствовать развитию экологически чистых технологий и продвижению устойчивых практик во всем регионе. Природоохранные мероприятия будут направлены на расширение сети морских охраняемых территорий, разработку планов управления этими территориями и поддержку устойчивых методов рыболовства. В рамках проекта также будет уделяться приоритетное внимание защите исчезающих видов, оценке экономических потерь от утраты биоразнообразия и повышению осведомленности общественности о важности сохранения уникальной окружающей среды Каспийского моря, - сообщает «Каспийский вестник».

Инициатива также предусматривает создание Группы координации проектов (ГКП) при Секретариате Тегеранской конвенции ЮНЕП, а также формирование Регионального руководящего комитета и технических рабочих групп для контроля и сопровождения реализации проекта.

Данная совместная деятельность соответствует региональным стратегиям Всемирного банка по Центральной Азии и вносит вклад в реализацию Рамочной программы странового партнерства Азербайджана и Казахстана, а также в Национальную стратегию развития Туркменистана.

Отмечается, что особое внимание в рамках инициативы будет уделено развитию системы экологического мониторинга, проведению научных исследований, а также охране редких видов, включая каспийского тюленя.

Проект на самом деле состоит из двух компонентов. Первый – региональный, на весь регион, на все пять государств. И на него выделяется примерно 3,7 миллиона долларов. А вот остальные 8 миллионов выделяются только на три страны – Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, - сказал председатель правления КазНИИ по изучению Каспийского моря Серик Ахметов.

Несмотря на международную поддержку, эксперты отмечают, что экологическая ситуация в Каспийском регионе по-прежнему остаётся сложной. Снижение уровня моря, загрязнение акватории и сокращение численности животных требуют комплексных и скоординированных мер со стороны всех прикаспийских государств.

Всемирный банк отмечает, что экосистема Каспийского моря является уникальной: здесь обитает около 400 эндемичных видов, а длительная изолированность от Мирового океана способствовала формированию богатого и разнообразного биологического мира.

Тем не менее в последние десятилетия уровень воды в море существенно понизился. Согласно прогнозам, к 2100 году этот показатель может сократиться на 8-30 метров вследствие климатических изменений и хозяйственного освоения водных ресурсов, - подчеркивает Всемирный банк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю. Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта.