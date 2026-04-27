Каспий снова трясёт: за месяц зафиксировано 20 землетрясений

Фото из архива Lada.kz

По данным мониторинга республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, с начала апреля и по сегодняшний день в акватории зафиксировано 20 землетрясений.

Очередной подземный толчок произошел 26 апреля в 22:09 по местному времени. Магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 74 километра.

Координаты гипоцентра: 40°2′24″ северной широты и 51°36′0″ восточной долготы.

Эпицентр находился примерно в 405 километрах от Актау.

Напомним, сейсмологи объяснили, почему в Каспийском море происходят землетрясения.