Каспий снова трясёт: за месяц зафиксировано 20 землетрясений

По данным мониторинга республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, с начала апреля и по сегодняшний день в акватории зафиксировано 20 землетрясений.
Очередной подземный толчок произошел 26 апреля в 22:09 по местному времени. Магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 74 километра.
Координаты гипоцентра: 40°2′24″ северной широты и 51°36′0″ восточной долготы.
Эпицентр находился примерно в 405 километрах от Актау.
Комментарии0 комментарий(ев)