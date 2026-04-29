Редкая для региона птица попала на ВИДЕО в Актау

Местные жители сняли на видео редкую для региона птицу, которая спокойно разгуливала у жилого дома. Кем оказался неожиданный «гость», выяснил корреспондент Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Пернатая спокойно ходила по двору и пыталась клевать пищу с бумаги, предположительно оставленную для уличных кошек. Жители задались вопросом – что это за птица и откуда она появилась в городе.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к исполнительному директору общественного объединения «ECO-SOCIAL» и заместителю председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбеку Козыбакову.

По его словам, на видео запечатлена камышница, которую также называют водяной или болотной курочкой.

Это редкий вид для Мангистау, хотя в целом по Казахстану он не считается исчезающим. Камышница гнездится на юге страны – в низовьях Сырдарьи и в Семиречье, - отметил эксперт.

В последние годы отдельные особи всё чаще фиксируются и в других регионах Казахстана – в северной, центральной и восточной частях страны.

В соседнем Узбекистане эта птица встречается практически повсеместно и круглый год, - уточнил он.

