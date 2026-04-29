18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.04.2026, 14:06

Редкая для региона птица попала на ВИДЕО в Актау

Экология 0 1 669 Сергей Кораблев

Местные жители сняли на видео редкую для региона птицу, которая спокойно разгуливала у жилого дома. Кем оказался неожиданный «гость», выяснил корреспондент Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Пернатая спокойно ходила по двору и пыталась клевать пищу с бумаги, предположительно оставленную для уличных кошек. Жители задались вопросом – что это за птица и откуда она появилась в городе.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к исполнительному директору общественного объединения «ECO-SOCIAL» и заместителю председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбеку Козыбакову.

По его словам, на видео запечатлена камышница, которую также называют водяной или болотной курочкой.

Это редкий вид для Мангистау, хотя в целом по Казахстану он не считается исчезающим. Камышница гнездится на юге страны – в низовьях Сырдарьи и в Семиречье, - отметил эксперт.

Фото: Pixabay

В последние годы отдельные особи всё чаще фиксируются и в других регионах Казахстана – в северной, центральной и восточной частях страны.

В соседнем Узбекистане эта птица встречается практически повсеместно и круглый год, - уточнил он.

Напомним, ранее жителей Актау озадачил миловидный зверек. Подробнее по ссылке.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь