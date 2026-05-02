Новое землетрясение зафиксировано на Каспии

Фото: Google Maps

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, очередное землетрясение произошло сегодня, 2 мая, в 10:50 часов по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3,0 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров.

Координаты гипоцентра: 38°46′48″ северной широты и 49°31′48″ восточной долготы.

Эпицентр находился примерно в 562 километрах от Актау.

Напомним, с начала апреля в акватории Каспийского моря специалисты зафиксировали уже более 20 землетрясений.