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14.06.2026, 18:11

Город атаковали тысячи бабочек: кадры из Актау

Экология 0 2 403 Сергей Кораблев

Местные жители вновь стали свидетелями необычного природного явления - город буквально заполонили тысячи бабочек. Биолог и бердвотчер Василий Бастаев рассказал, почему насекомых стало так много сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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Этим летом горожане снова обратили внимание на большое количество бабочек, которые облюбовали не только деревья и кустарники, они повсюду.

По словам биолога и бердвотчера Василия Бастаева, подобное явление уже наблюдалось в Актау и не является чем-то необычным.

Сейчас в городе можно встретить преимущественно два вида бабочек - репейниц и белянок. Они  активно собираются на цветущих айлантах и отцветающей бирючине, питаясь их нектаром, - рассказал специалист.

Период массового и хаотичного полета продлится недолго. Уже в ближайшие дни активность бабочек пойдет на спад, после чего большая часть насекомых завершит свой жизненный цикл.

Бабочки не представляют опасности для человека и являются частью естественных природных процессов.

 

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