В Каракиянском районе восстановили уникальный родник

В Каракиянском районе завершено восстановление родника Онере - одного из самых живописных природных объектов Мангистау. Благодаря замене изношенного водопровода удалось восстановить естественный поток и чистоту воды, а также обеспечить дальнейшее сохранение уникального источника, передаёт Lada.kz .

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Родник Онере на протяжении многих лет остается популярным местом среди любителей природы и туристов. В этом году он получил новую жизнь. Об этом сообщили в районном акимате.

В начале июня специалисты обследовали объект и выявили, что водопроводная труба после долгих лет эксплуатации полностью износилась и требовала срочной замены.

По инициативе акимата Каракиянского района и при участии профильных служб работы провели в кратчайшие сроки. Значительную поддержку оказало АО «Өзенмұнайгаз», предоставив необходимую специализированную технику для проведения работ в условиях сложного рельефа местности.

Старые трубы заменили на современные и долговечные. В результате удалось восстановить естественный поток родниковой воды и сохранить ее природную чистоту.