Жара до +39 градусов и грозы: какой будет неделя в Мангистау

Жителей региона ждет очередная жаркая неделя. В отдельных районах температура воздуха поднимется до +39 градусов Цельсия. При этом местами синоптики прогнозируют дождь, грозу и усиление ветра, сообщает Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Что говорит «Казгидромет»

По данным РГП «Казгидромет», 13 июля ночью на северо-западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем дождь и гроза прогнозируются на западе и севере региона.

Ветер местами усилится до 15-18 метров в секунду. На севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем температура воздуха составит +30…+35 градусов, на юго-востоке области – до +38 градусов.

14 июля в регионе ожидается сильная жара – столбики термометров могут подняться до +34…+39 градусов. На севере, юге и востоке области порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду.

Актау и Мунайлинский район

13 июля температура воздуха составит около +30…+35 градусов. Возможна переменная облачность.

14-16 июля сохранится жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться примерно до +32…+35 градусов.

17 июля – около +33 градусов.

18 июля ожидается небольшое снижение температуры – днем около +29…+32 градусов.

19 июля температура составит около +30…+34 градусов. Существенных осадков, согласно текущему прогнозу, не ожидается.

Жанаозен

В Жанаозене начало недели будет особенно жарким.

13 июля – до +36…+38 градусов.

14 июля – до +40 градусов.

15 июля – около +39 градусов.

16-17 июля температура снизится до +35…+36 градусов.

18 июля – около +30…+34 градусов.

19 июля – до +31…+33 градусов.

Во второй половине недели ожидается преимущественно ясная и малооблачная погода.

Бейнеу

В Бейнеу в начале недели сохранится сильная жара.

13-17 июля температура воздуха будет подниматься выше +34 градусов.

18 июля ожидается около +35 градусов.

19 июля станет немного прохладнее – днем около +31…+33 градусов.

К концу недели усилится северный и северо-западный ветер.

Шетпе

В Шетпе температура воздуха в течение недели будет держаться преимущественно выше +30 градусов.

В первой половине недели ожидается жаркая погода.

К выходным температура составит около +32…+33 градусов.

19 июля прогнозируется малооблачная погода, днем около +32 градусов.

Курык

В Курыке 13 июля температура воздуха может подняться до +35…+37 градусов.

14 июля сохранится жара до +37 градусов.

15 июля – около +35 градусов.

Во второй половине недели ожидается постепенное снижение температуры. Осадки маловероятны, однако возможен умеренный и местами усиленный ветер.

Форт-Шевченко

Благодаря влиянию Каспийского моря в Форт-Шевченко будет прохладнее, чем в центральных и южных районах области.

Температура воздуха преимущественно будет держаться в пределах +27…+31 градуса.

К концу недели ожидается переменная облачность и усиление ветра.

19 июля днем прогнозируется около +27 градусов.

Каракиянский район

В начале недели в Каракиянском районе сохранится сильная жара. В отдельных районах температура воздуха может приблизиться к +38…+39 градусам.

К выходным ожидается постепенное снижение температуры.

Преимущественно прогнозируется погода без существенных осадков. Официальный прогноз Казгидромета на 13–14 июля указывает на температуру до +38…+39 градусов на юго-востоке и в наиболее жарких районах области.

Тупкараганский район

В Тупкараганском районе температура воздуха будет ниже, чем в континентальной части Мангистау.

Днем ожидается преимущественно +27…+32 градуса.

В течение недели возможны переменная облачность и усиление ветра.

К выходным температура существенно не изменится.

О том, какая сегодня температура воды на пляжах в Актау, можно узнать по ссылке здесь.