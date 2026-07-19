В Актау установят 60 гнездовых ящиков для соколов-пустельг

В Актау на многоэтажных жилых домах появятся 60 искусственных гнездовых ящиков для соколов-пустельг. Экологический проект общественного фонда Umit Mangistau поможет сохранить популяцию хищных птиц в городской среде, передаёт Lada.kz .

Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau

Экологический проект реализует общественный фонд Umit Mangistau. Он направлен на сохранение биоразнообразия региона и поддержку популяции соколов-пустельг.

Наш фонд стал победителем международного конкурса малых грантов среди стран Центральной Азии с проектом по установке искусственных гнездовых ящиков для соколов-пустельг. Международные эксперты высоко оценили экологическую ценность инициативы, ее научный подход и практическую пользу для сохранения биоразнообразия. Полученный опыт сегодня внедряется на территории Мангистауской области, -сказала руководитель фонда Меруерт Лыткина.

Главным этапом проекта станет установка 60 искусственных гнездовых ящиков на многоэтажных жилых домах Актау. Они компенсируют нехватку естественных мест для гнездования птиц.

Меруерт Лыткина отметила, что Мангистауская область располагается на одном из важнейших миграционных путей птиц Центральной Азии. Поэтому создание безопасных мест для гнездования имеет большое значение не только для сохранения местной популяции пустельг, но и для поддержания устойчивости всей экосистемы региона.

Сокол-пустельга — небольшой хищник, который приносит огромную пользу человеку. Основу его рациона составляют мышевидные грызуны, включая мышей и крыс, а также крупные насекомые. За один сезон выращивания птенцов семья пустельг уничтожает сотни грызунов, предотвращая их массовое размножение, - сказала она.

По мнению специалистов, реализация проекта принесет городу сразу несколько экологических преимуществ. Соколы-пустельги помогают естественным образом контролировать численность крыс и мышей, что снижает риск распространения инфекций, переносчиками которых являются грызуны. Кроме того, использование хищных птиц в качестве природных регуляторов позволяет сократить применение химических ядов и родентицидов, которые могут представлять опасность для людей, домашних животных и других представителей дикой природы. Такой подход способствует сохранению экологического баланса без вмешательства человека.

Во многих странах Европы, Северной Америки и Азии установка искусственных гнездовых ящиков для соколов уже давно стала частью городских природоохранных программ. Такие проекты доказали свою эффективность как экологически безопасный способ естественного контроля численности грызунов и сохранения редких видов птиц, - говорят эксперты.

В рамках проекта специалисты общественного фонда будут регулярно обследовать все установленные гнездовые ящики, контролировать их заселение, отслеживать успешность размножения соколов-пустельг и собирать научные данные. Полученная информация позволит оценить эффективность программы и в перспективе распространить подобную практику на другие населенные пункты Мангистауской области.

Еще одним важным направлением станет экологическое просвещение жителей. Организаторы планируют рассказывать о роли хищных птиц в сохранении природного баланса, необходимости их охраны и важности сохранения биоразнообразия. По мнению специалистов, формирование бережного отношения к окружающей среде является одним из ключевых условий устойчивого развития региона.

В общественном фонде Umit Mangistau сообщили, что экологическая инициатива реализуется при поддержке акимата Актау. Представители фонда поблагодарили городские власти за содействие в реализации проекта и доверие к экологической инициативе.

Реализация данного проекта станет значимым вкладом в сохранение природного наследия Мангистауской области, развитие современной городской экологии и формирование безопасной среды как для людей, так и для объектов животного мира. Проект является примером того, как современные природоохранные решения позволяют одновременно сохранять биоразнообразие, улучшать санитарное состояние городов и формировать ответственное отношение общества к окружающей среде,- заключила Меруерт Лыткина.

Напомним, ранее сообщалось, в Мангистауской области стартовал проект по спасению и реабилитации хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана. Проект также реализует общественный фонд Umit Mangistau. Во временном центре реабилитации хищных и краснокнижных птиц специалисты будут лечить пострадавших пернатых и после восстановления выпускать их обратно в дикую природу.