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09.07.2026, 08:30

В Мангистау открыли временный центр реабилитации хищных птиц: куда сообщать о раненых пернатых

Экология 0 1 687 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области начал работу временный центр реабилитации хищных и краснокнижных птиц. Здесь будут лечить пострадавших пернатых и после восстановления выпускать их обратно в дикую природу. Жителей региона просят сообщать о найденных раненых птицах специалистам центра, передает Lada.kz.

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В Мангистауской области стартовал проект по спасению и реабилитации хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана.

Проект реализует общественный фонд Umit Mangistau по заказу управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Главная задача центра оказывать помощь раненым и ослабленным птицам, проводить их лечение и реабилитацию, а затем возвращать в естественную среду обитания.

- Мангистауская область является одним из важнейших миграционных путей для многих видов птиц. Ежегодно через регион проходят тысячи перелетных птиц, среди которых встречаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. К сожалению, птицы нередко получают травмы в результате столкновений с линиями электропередачи, транспортом, объектами инфраструктуры, становятся жертвами незаконного отлова, истощения или других неблагоприятных факторов. В рамках проекта специалисты фонда Umit Mangistau будут проводить прием и обследование пострадавших птиц, оказывают необходимую ветеринарную помощь, организуют лечение и последующую реабилитацию. После восстановления и при наличии соответствующих показаний птицы будут возвращаться в естественную среду обитания, - рассказала руководитель проекта Меруерт Лыткина.

Что делать, если вы нашли раненую птицу

Если вы обнаружили раненую, ослабленную или нуждающуюся в помощи хищную либо краснокнижную птицу, специалисты просят не пытаться лечить ее самостоятельно.

Необходимо связаться с фондом Umit Mangistau:

  • WhatsApp/телефон: +7 (701) 820-44-39;
  • Instagram: @umit_mangistau.

Специалисты примут птицу, проведут обследование, окажут ветеринарную помощь и организуют дальнейшую реабилитацию.

Каких птиц будут спасать

В центре реабилитации будут принимать пострадавших хищных птиц, обитающих или встречающихся в Мангистауской области.

Дневные хищные птицы Мангистауской области:

  • Балобан
  • Сапсан
  • Чеглок
  • Дербник
  • Кобчик
  • Степная пустельга
  • Обыкновенная пустельга
  • Беркут
  • Степной орёл
  • Могильник
  • Орёл-карлик
  • Змееяд
  • Орлан-белохвост
  • Стервятник
  • Чёрный гриф
  • Белоголовый сип
  • Курганник
  • Обыкновенный канюк
  • Зимняк
  • Осоед
  • Болотный лунь
  • Полевой лунь
  • Степной лунь
  • Луговой лунь
  • Ястреб-тетеревятник
  • Ястреб-перепелятник

Ночные хищные птицы:

  • Филин
  • Ушастая сова
  • Болотная сова
  • Домовый сыч
  • Сплюшка
  • Серая неясыть

Краснокнижные перелетные птицы Мангистауской области:

  • Дрофа-красотка
  • Розовый фламинго
  • Кудрявый пеликан
  • Розовый пеликан
  • Колпица
  • Каравайка
  • Савка
  • Белоглазый нырок
  • Степная пустельга
  • Сапсан
  • Балобан

- Сохранение редких видов — это общая ответственность общества. Благодаря совместным усилиям появляется возможность сохранить уникальное природное наследие Казахстана для будущих поколений, - заключила руководитель фонда Меруерт Лыткина.

Напомним, в 2025 году блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. Он обвинил организацию в попытке присвоить себе заслуги активистов. 

Позже о скандале вокруг создавшейся ситуации высказалась и волонтер.

Столичный фонд обязали вернуть грант, полученный на реабилитацию пернатых области.

После общественного резонанса аким региона обратил внимание на проблему и провёл встречу с Азаматом Сарсенбаевым и волонтёром Натальей Инасаридзе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы открытия реабилитационного центра для птиц.

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