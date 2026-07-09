В Мангистау открыли временный центр реабилитации хищных птиц: куда сообщать о раненых пернатых

В Мангистауской области начал работу временный центр реабилитации хищных и краснокнижных птиц. Здесь будут лечить пострадавших пернатых и после восстановления выпускать их обратно в дикую природу. Жителей региона просят сообщать о найденных раненых птицах специалистам центра, передает Lada.kz .

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В Мангистауской области стартовал проект по спасению и реабилитации хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана.

Проект реализует общественный фонд Umit Mangistau по заказу управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Главная задача центра оказывать помощь раненым и ослабленным птицам, проводить их лечение и реабилитацию, а затем возвращать в естественную среду обитания.

- Мангистауская область является одним из важнейших миграционных путей для многих видов птиц. Ежегодно через регион проходят тысячи перелетных птиц, среди которых встречаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. К сожалению, птицы нередко получают травмы в результате столкновений с линиями электропередачи, транспортом, объектами инфраструктуры, становятся жертвами незаконного отлова, истощения или других неблагоприятных факторов. В рамках проекта специалисты фонда Umit Mangistau будут проводить прием и обследование пострадавших птиц, оказывают необходимую ветеринарную помощь, организуют лечение и последующую реабилитацию. После восстановления и при наличии соответствующих показаний птицы будут возвращаться в естественную среду обитания, - рассказала руководитель проекта Меруерт Лыткина.

Что делать, если вы нашли раненую птицу

Если вы обнаружили раненую, ослабленную или нуждающуюся в помощи хищную либо краснокнижную птицу, специалисты просят не пытаться лечить ее самостоятельно.

Необходимо связаться с фондом Umit Mangistau:

WhatsApp/телефон: +7 (701) 820-44-39 ;

; Instagram: @umit_mangistau.

Специалисты примут птицу, проведут обследование, окажут ветеринарную помощь и организуют дальнейшую реабилитацию.

Каких птиц будут спасать

В центре реабилитации будут принимать пострадавших хищных птиц, обитающих или встречающихся в Мангистауской области.

Дневные хищные птицы Мангистауской области:

Балобан

Сапсан

Чеглок

Дербник

Кобчик

Степная пустельга

Обыкновенная пустельга

Беркут

Степной орёл

Могильник

Орёл-карлик

Змееяд

Орлан-белохвост

Стервятник

Чёрный гриф

Белоголовый сип

Курганник

Обыкновенный канюк

Зимняк

Осоед

Болотный лунь

Полевой лунь

Степной лунь

Луговой лунь

Ястреб-тетеревятник

Ястреб-перепелятник

Ночные хищные птицы:

Филин

Ушастая сова

Болотная сова

Домовый сыч

Сплюшка

Серая неясыть

Краснокнижные перелетные птицы Мангистауской области:

Дрофа-красотка

Розовый фламинго

Кудрявый пеликан

Розовый пеликан

Колпица

Каравайка

Савка

Белоглазый нырок

Степная пустельга

Сапсан

Балобан

- Сохранение редких видов — это общая ответственность общества. Благодаря совместным усилиям появляется возможность сохранить уникальное природное наследие Казахстана для будущих поколений, - заключила руководитель фонда Меруерт Лыткина.

Напомним, в 2025 году блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. Он обвинил организацию в попытке присвоить себе заслуги активистов.

Позже о скандале вокруг создавшейся ситуации высказалась и волонтер.

Столичный фонд обязали вернуть грант, полученный на реабилитацию пернатых области.

После общественного резонанса аким региона обратил внимание на проблему и провёл встречу с Азаматом Сарсенбаевым и волонтёром Натальей Инасаридзе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы открытия реабилитационного центра для птиц.