Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 18:36

Одинокая птица в Актау - спасать или не трогать?

Обстоятельно и подробно 0 741 Сергей Кораблев

Встреча с дикой птицей в городе - не редкость, но и не повод для паники. Одинокий лебедь, хищная птица или птенец - ситуации бывают разными, и неправильные действия человека могут только навредить. Как вести себя правильно, какие птицы действительно нуждаются в помощи и куда следует обращаться в таких случаях читайте в материале корреспондента Lada.kz.

 

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Нередко местные жители обращаются с просьбами помочь одинокой или, на их взгляд, пострадавшей птице. Горожане признаются, что в подобных ситуациях не знают, куда обращаться и кто должен оказывать помощь. Из жалости некоторые самостоятельно отвозят найденных птиц на Караколь.

На эти и другие вопросы охотно ответил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.

Спасение пеликана с подрезанными крыльями. Фото из архива Адильбека Козыбакова

Почему птицы оказываются в городе

Причины могут быть как природными, так, как отмечает эксперт, и связанными с деятельностью человека:

  • ослабленные особи, не выдержавшие перелёт;

  • яркое городское освещение;

  • столкновения со зданиями и ЛЭП;

  • изменение среды обитания.

Адильбек Козыбаков привел показательный пример: в Актау были замечены каравайки - редкие птицы из Красной книги. Обмеление моря привело к появлению мелководных участков с кормовой базой, что и привлекло этих осторожных птиц ближе к человеку.

Не каждая одинокая птица нуждается в спасении

По словам эксперта, первое, что нужно сделать, - визуально оценить состояние птицы.

Если есть явные признаки травмы: кровотечение, сломанное или неестественно вывернутое крыло, птица не может взлететь, выглядит сильно ослабленной - тогда ей действительно требуется помощь.

Если видимых травм нет, лучше не трогать птицу, - заверил Адильбек Козыбаков.

Отдельно эксперт подчеркнул, что найденный птенец - чаще всего слёток, который учится летать. Родители обычно находятся рядом и продолжают его кормить.

Забирать такого птенца нельзя, если рядом нет прямой угрозы - дороги, кошек или собак.

Дикая птица может быть опасна

Опасность для человека связана с двумя факторами:

1. Инфекции

Дикие птицы могут переносить: птичий грипп, орнитоз, сальмонеллёз, кампилобактериоз и некоторые грибковые заболевания

Заражение возможно при прямом контакте, вдыхании пыли с помётом или при употреблении мяса птицы.

2. Травмы

Особенно опасны крупные хищные птицы - беркут, орлан-белохвост, степной орёл, могильник, филин. Их когти и клюв приспособлены для разрывания добычи.

При контакте с дикой птицей нужно использовать перчатки и маску.

Что категорически нельзя делать

  • трогать птицу голыми руками
  • брать на руки птенцов
  • разорять гнёзда или трогать яйца
  • шуметь и беспокоить животных
  • заезжать вне дорог в природных зонах
  • самовольно посещать особо охраняемые территории

Куда обращаться

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, если птица ранена, сильно ослаблена или находится в опасном месте, необходимо связаться с их специалистами: +7 (700) 660-83-08.

Также можно сообщить в единую диспетчерскую службу 109 и в ветеринарные станции.

  • Актауская городская ветеринарная станция - Самат Набиев: +7 (701) 301-86-90
  • Жанаозенская городская ветеринарная станция - Абдулхамит Ергалиев: +7 (775) 540-40-71
  • Мангистауская районная ветеринарная станция - Саттар Озган: +7 (701) 282-08-63
  • Бейнеуская районная ветеринарная станция - Нуралы Садигулов: +7 (777) 204-56-92
  • Каракиянская районная ветеринарная станция - Куанышкерей Мырзатов: +7 (747) 856-01-29
  • Мунайлинская районная ветеринарная станция - Абжет Бекмурзин: +7 (702) 488-75-92
  • Тупкараганская районная ветеринарная станция - Нурлан Мастеков: +7 (702) 377-45-66

Если птица обнаружена на территории нефтепромысла, необходимо сообщить экологам соответствующей нефтяной компании.

Если человек все же решил самостоятельно помочь раненой птице, в первую очередь необходимо аккуратно накрыть её плотной тканью или верхней одеждой, поместить в картонную коробку с отверстиями для воздуха и доставить в клинику, соблюдая меры безопасности.

Главное правило: если вы не уверены - лучше не вмешиваться. Иногда лучшая помощь дикой природе - просто не мешать, - подчеркивает Адильбек Козыбаков.

Что с центром реабилитации птиц?

Что касается центра временного содержания и реабилитации диких птиц, вопрос его открытия ранее обсуждался с акимом области Нурдаулетом Килыбаем, однако после этого тема больше не поднималась.

При этом в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона сообщили, что в этом году планируется объявление конкурса в рамках государственного гранта по оказанию помощи раненым и ослабленным диким птицам в Мангистауской области.

Остаётся ждать, а тем временем заморозков не миновать. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Актау ожидается похолодание до −7 °C, по региону — до −8 °C, поэтому жители могут чаще встречать ослабленных или дезориентированных птиц. Теперь горожане знают, как действовать в подобных ситуациях.

Напомним, в пригороде Актау ветеринары прооперировали лебедя с переломом крыла.

Ранее в Жанаозене спасли ослабевшего лебедя.

В этом году экологи зафиксировали на озере Караколь всего несколько сотен зимующих птиц, тогда как год назад их количество исчислялось тысячами.

