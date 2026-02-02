Одинокая птица в Актау - спасать или не трогать?

Встреча с дикой птицей в городе - не редкость, но и не повод для паники. Одинокий лебедь, хищная птица или птенец - ситуации бывают разными, и неправильные действия человека могут только навредить. Как вести себя правильно, какие птицы действительно нуждаются в помощи и куда следует обращаться в таких случаях читайте в материале корреспондента Lada.kz.
Нередко местные жители обращаются с просьбами помочь одинокой или, на их взгляд, пострадавшей птице. Горожане признаются, что в подобных ситуациях не знают, куда обращаться и кто должен оказывать помощь. Из жалости некоторые самостоятельно отвозят найденных птиц на Караколь.
На эти и другие вопросы охотно ответил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.
Спасение пеликана с подрезанными крыльями. Фото из архива Адильбека Козыбакова
Почему птицы оказываются в городе
Причины могут быть как природными, так, как отмечает эксперт, и связанными с деятельностью человека:
ослабленные особи, не выдержавшие перелёт;
яркое городское освещение;
столкновения со зданиями и ЛЭП;
изменение среды обитания.
Адильбек Козыбаков привел показательный пример: в Актау были замечены каравайки - редкие птицы из Красной книги. Обмеление моря привело к появлению мелководных участков с кормовой базой, что и привлекло этих осторожных птиц ближе к человеку.
Не каждая одинокая птица нуждается в спасении
По словам эксперта, первое, что нужно сделать, - визуально оценить состояние птицы.
Если есть явные признаки травмы: кровотечение, сломанное или неестественно вывернутое крыло, птица не может взлететь, выглядит сильно ослабленной - тогда ей действительно требуется помощь.
Если видимых травм нет, лучше не трогать птицу, - заверил Адильбек Козыбаков.
Отдельно эксперт подчеркнул, что найденный птенец - чаще всего слёток, который учится летать. Родители обычно находятся рядом и продолжают его кормить.
Забирать такого птенца нельзя, если рядом нет прямой угрозы - дороги, кошек или собак.
Дикая птица может быть опасна
Опасность для человека связана с двумя факторами:
1. Инфекции
Дикие птицы могут переносить: птичий грипп, орнитоз, сальмонеллёз, кампилобактериоз и некоторые грибковые заболевания
Заражение возможно при прямом контакте, вдыхании пыли с помётом или при употреблении мяса птицы.
2. Травмы
Особенно опасны крупные хищные птицы - беркут, орлан-белохвост, степной орёл, могильник, филин. Их когти и клюв приспособлены для разрывания добычи.
При контакте с дикой птицей нужно использовать перчатки и маску.
Что категорически нельзя делать
Куда обращаться
Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, если птица ранена, сильно ослаблена или находится в опасном месте, необходимо связаться с их специалистами: +7 (700) 660-83-08.
Также можно сообщить в единую диспетчерскую службу 109 и в ветеринарные станции.
Если птица обнаружена на территории нефтепромысла, необходимо сообщить экологам соответствующей нефтяной компании.
Если человек все же решил самостоятельно помочь раненой птице, в первую очередь необходимо аккуратно накрыть её плотной тканью или верхней одеждой, поместить в картонную коробку с отверстиями для воздуха и доставить в клинику, соблюдая меры безопасности.
Главное правило: если вы не уверены - лучше не вмешиваться. Иногда лучшая помощь дикой природе - просто не мешать, - подчеркивает Адильбек Козыбаков.
Что с центром реабилитации птиц?
Что касается центра временного содержания и реабилитации диких птиц, вопрос его открытия ранее обсуждался с акимом области Нурдаулетом Килыбаем, однако после этого тема больше не поднималась.
При этом в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона сообщили, что в этом году планируется объявление конкурса в рамках государственного гранта по оказанию помощи раненым и ослабленным диким птицам в Мангистауской области.
Остаётся ждать, а тем временем заморозков не миновать. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Актау ожидается похолодание до −7 °C, по региону — до −8 °C, поэтому жители могут чаще встречать ослабленных или дезориентированных птиц. Теперь горожане знают, как действовать в подобных ситуациях.
В этом году экологи зафиксировали на озере Караколь всего несколько сотен зимующих птиц, тогда как год назад их количество исчислялось тысячами.
