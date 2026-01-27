Почему на Караколе резко сократилось число зимующих птиц

В этом году экологи зафиксировали на озере Караколь, расположенном в Актау, всего несколько сотен зимующих птиц, тогда как год назад их количество исчислялось тысячами. Что происходит с Караколем и стоит ли бить тревогу – в материале корреспондента Lada.kz.
Зимний учет: сколько птиц выявили в 2026 году
По итогам мониторинга 60-го Международного зимнего учета водоплавающих и околоводных птиц специалисты выявили следующие виды:
Экологи отмечают, что в ходе учета были встречены и редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, включая лебедя-кликуна и орлана-белохвоста.
Чтобы иметь более полное понимание, нужно наблюдать весь январь, отслеживая перемещения птиц. Мы не можем регулировать это – это заказник, птицы прилетают и улетают, когда хотят, - отметил эколог.
Данные прошлого года
По данным специалистов, в 2024 году (59-й учет) на Караколе было зафиксировано гораздо больше птиц:
Также специалисты напомнили, что красноголовый нырок внесен в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как глобально уязвимый вид.
Почему птиц стало меньше
Заместитель председателя координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана, а также председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков объясняет: зимой птицы активно перемещаются между Караколем и другими территориями.
Многие зимуют на Тюленьих островах примерно в 40 километрах от Форт-Шевченко. Там водно-болотные угодья, и когда вода замерзает, многие птицы перелетают на Караколь, потому что там вода теплее, - пояснил он.
Эколог добавил, что традиционно на Караколе можно наблюдать тысячи лебедей-шипунов и лысух, особенно в морозные дни. Однако в этом году такого массового скопления не зафиксировали.
Также Адильбек Козыбаков объяснил: численность птиц на Караколе может меняться довольно резко и напрямую зависит от погодных условий.
По его словам, зимний учет проводится одним выездом в середине или конце января, поэтому фиксирует ситуацию только на конкретную дату.
Как МАЭК влияет на Караколь и его птиц
По словам Адильбека Козыбакова, ТОО «МАЭК» является основным природопользователем, а озеро Караколь в нынешнем виде сформировалось именно благодаря работе предприятия.
До появления МАЭКа озера Караколь в привычном виде не существовало. На его месте была вытянутая сухая впадина вдоль моря. Именно эта территория подошла для предприятия, чтобы туда сливать морскую воду, используемую для охлаждения установок при опреснении, - пояснил эколог.
Он уточнил, что вода, проходя через системы охлаждения, нагревается, поэтому сливать ее напрямую в Каспий было нежелательно. В результате теплая морская вода направлялась в эту впадину, где со временем образовался проточный водоем.
Поэтому вода на Караколе, по нормативам, считается чистой. Однако МАЭК обязан следить за состоянием водоема, экологическими показателями, выбросами и общей обстановкой вокруг озера, - подчеркнул он.
При этом, по мнению Адильбека Козыбакова, предприятие воспринимает Караколь исключительно как технический водоем, не уделяя достаточного внимания вопросам экологии и сохранению природной среды.
Складывается впечатление, что растительный и животный мир воспринимаются как «не их проблема». Между тем необходимо отслеживать и санитарное состояние территории: проводить уборку, устанавливать предупреждающие знаки, работать с руководством баз отдыха, чтобы отдыхающие не оставляли мусор, - заявил эколог.
Вместе с тем, по словам Адильбека Козыбакова, экологи намерены наладить более активное взаимодействие с МАЭКом.
Государство выделяет субсидии для МАЭКа, и мы хотим использовать эту возможность во благо природы. Весной планируем организовать субботник с привлечением общественного транспорта, а также спецтехники (самосвалов, тракторов), чтобы очистить территорию вокруг Караколя. Мы хотим возобновить рабочие отношения с предприятием, чтобы совместными усилиями сохранить биоразнообразие озера, - заключил эколог.
Это будет не просто субботник, а экосубботник – в рамках международной природоохранной акции «Марш парков» и республиканской инициативы «Таза Қазақстан».
Уборка будет проходить с раздельным сбором твердых бытовых отходов, чтобы в дальнейшем передать их на переработку или вторичное использование.
Экокультура, сливы и возможные последствия
По словам Адильбека Козыбакова, одним из тревожных сигналов остается загрязнение территории, особенно в зоне рядом с базами отдыха.
Здесь хромает экологическая культура населения. Пластиковые и стеклянные бутылки, битые стекла. Люди массово гуляют и оставляют после себя мусор, - рассказал он.
Также специалисты обратили внимание на возможную проблему, связанную со сливом воды.
Со стороны одной из баз отдыха торчала толстая труба, и из нее происходил слив воды мутноватого цвета непонятного происхождения. До самого озера Караколь это не доходит, но подобные вещи всё равно могут влиять на состояние биоразнообразия. Здесь необходимо провести лабораторный анализ, - отметил эколог.
Он подчеркнул, что уже со стороны дороги начинается территория заказника, а значит, важно строго соблюдать природоохранное законодательство.
По его словам, экологи планируют направить официальное обращение через систему «е-Otinish», чтобы компетентные органы проверили возможный факт слива и дали оценку ситуации.
Напомним, в минувшие выходные в Актау провели учет птиц на Караколе.
