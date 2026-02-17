Что делать жителям Мангистау при обнаружении мертвого лебедя: инструкция

Корреспондент Lada.kz выяснил, как действовать жителям региона при обнаружении на побережье Каспийского моря погибших птиц и тюленей.
На все волнующие вопросы ответил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.
Что делать, если вы обнаружили погибшего лебедя или тюленя?
Если погибшее животное обнаружено в пределах населенного пункта или рядом с ним:
Если животное занесено в Красную книгу, дальнейшие действия выполняют профильные специалисты территориальной инспекции.
От человека, который обнаружил погибшее животное, больше никаких действий не требуется.
Что категорически запрещено делать на месте обнаружения?
После подачи сигнала о находке в соответствующие службы нельзя:
Как подчеркивает специалист, у людей, как правило, нет при себе защитных средств – перчаток и маски, поэтому любой контакт с погибшим животным представляет риск.
Насколько опасен контакт с погибшим животным и какую дистанцию следует соблюдать?
Контакт с тушей птицы или тюленя может быть опасен из-за риска заражения.
Рекомендуется не подходить ближе чем на два метра.
По словам эксперта, риск существует как при непосредственном контакте без средств защиты, так и при близком нахождении рядом с тушей.
Что делать, если человек все же случайно дотронулся до погибшего животного?
Необходимо как можно скорее:
Если после этого у человека появляется недомогание или другие тревожные симптомы, следует обязательно обратиться к врачу.
Почему нельзя убирать погибших животных самостоятельно, даже из «благих намерений»?
Прежде всего – из соображений личной безопасности, как уверяет Адильбек Козыбаков. Самостоятельное перемещение туши может привести к заражению.
Кроме того, даже в перчатках и маске не рекомендуется выбрасывать погибшее животное в мусорные контейнеры. Утилизацией должны заниматься специальные службы, чтобы избежать риска травм и инфицирования работников.
Особенно важно не трогать животное, если речь идет о краснокнижных видах, например, каспийском тюлене, лебеде-кликуне или малом лебеде. В таких случаях специалисты могут проводить проверку причин гибели, в том числе на наличие следов насильственной смерти – огнестрельных ранений, порезов и других признаков вмешательства человека, - пояснил эксперт.
Любое самовольное перемещение туши, заявил эколог, может уничтожить важные доказательства и помешать полноценному расследованию.
