Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.02.2026, 12:42

Что делать жителям Мангистау при обнаружении мертвого лебедя: инструкция

Обстоятельно и подробно 0 714 Сергей Кораблев

Корреспондент Lada.kz выяснил, как действовать жителям региона при обнаружении на побережье Каспийского моря погибших птиц и тюленей.

На все волнующие вопросы ответил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.

Что делать, если вы обнаружили погибшего лебедя или тюленя?

Если погибшее животное обнаружено в пределах населенного пункта или рядом с ним:

  • при обнаружении тюленя необходимо обратиться в управление рыбной инспекции по Мангистауской области. Контактные номера: +7 (700) 430-82-14 и +7 (705) 242-26-85;
  • при обнаружении птицы уведомить территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Для обращений доступны следующие номера телефонов: +7 (700) 660-83-08 и +7 (700) 533-30-12.

Если животное занесено в Красную книгу, дальнейшие действия выполняют профильные специалисты территориальной инспекции.

От человека, который обнаружил погибшее животное, больше никаких действий не требуется.

Что категорически запрещено делать на месте обнаружения?

После подачи сигнала о находке в соответствующие службы нельзя:

  • прикасаться к туше;
  • перемещать ее;
  • закапывать;
  • уносить с места обнаружения.

Как подчеркивает специалист, у людей, как правило, нет при себе защитных средств – перчаток и маски, поэтому любой контакт с погибшим животным представляет риск.

Насколько опасен контакт с погибшим животным и какую дистанцию следует соблюдать?

Контакт с тушей птицы или тюленя может быть опасен из-за риска заражения.

Рекомендуется не подходить ближе чем на два метра.

По словам эксперта, риск существует как при непосредственном контакте без средств защиты, так и при близком нахождении рядом с тушей.

Что делать, если человек все же случайно дотронулся до погибшего животного?

Необходимо как можно скорее:

  • продезинфицировать участок кожи, который соприкасался с тушей;
  • в крайнем случае – тщательно промыть его хозяйственным мылом.

Если после этого у человека появляется недомогание или другие тревожные симптомы, следует обязательно обратиться к врачу.

Почему нельзя убирать погибших животных самостоятельно, даже из «благих намерений»?

Прежде всего – из соображений личной безопасности, как уверяет Адильбек Козыбаков. Самостоятельное перемещение туши может привести к заражению.

Кроме того, даже в перчатках и маске не рекомендуется выбрасывать погибшее животное в мусорные контейнеры. Утилизацией должны заниматься специальные службы, чтобы избежать риска травм и инфицирования работников.

Особенно важно не трогать животное, если речь идет о краснокнижных видах, например, каспийском тюлене, лебеде-кликуне или малом лебеде. В таких случаях специалисты могут проводить проверку причин гибели, в том числе на наличие следов насильственной смерти – огнестрельных ранений, порезов и других признаков вмешательства человека, - пояснил эксперт.

Любое самовольное перемещение туши, заявил эколог, может уничтожить важные доказательства и помешать полноценному расследованию.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о том, как жителям региона действовать при встрече с одинокой дикой птицей. Подробнее по ссылке.

