В Актау обсудили открытие реабилитационного центра для птиц: на встрече с акимом был сокол

Қазақ тіліне аудару

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев и волонтёр Наталья Инасаридзе пришли на приём к акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю в сопровождении птицы – сокола. Стороны обсудили перспективы открытия реабилитационного центра для пернатых, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено волонтером Натальей Инасаридзе

Азамат Сарсенбаев поделился с редакцией подробностями встречи с главой региона.

По вопросу реабилитационного центра для диких птиц мы договорились с акимом, что финансирование возьмут на себя частные предприятия. Реализовать этот проект за счёт государства юридически очень сложно, поэтому решили идти частным путём. Предприятие профинансирует оборудование и клетки примерно на 70 миллионов тенге, - рассказал блогер.

По словам блогера, скорее всего, центр будут открывать на базе ветеринарной клиники в селе Акшукур.

Если этот проект будет реализован, он станет важным экологическим шагом для Мангистауской области и окажет большую помощь диким птицам, которые оказались в беде. Сейчас у нас есть волонтёры, которые занимаются этим бесплатно, но если центр появится на базе клиники, мы постараемся открыть НПО или общественное объединение. Тогда сможем работать с грантами, которые ежегодно выделяются в сфере природопользования на содержание птиц и развитие центра, - отметил Азамат Сарсенбаев.

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно, и обвинил организацию в попытке присвоить себе заслуги активистов.

Позже о скандале вокруг реабилитации птиц в регионе высказалась и волонтер.

Столичный фонд обязали вернуть грант, полученный на реабилитацию пернатых области.