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27.07.2026, 16:16

Краснокнижную птицу обнаружили в Жетыбае: она была покрыта нефтепродуктами

Экология 0 2 062 Лиана Рязанцева

На месторождении Жетыбай обнаружили краснокнижного курганника, покрытого нефтепродуктами. Ослабленную птицу доставили в Актау, где специалисты пункта временной реабилитации диких и краснокнижных птиц оказывают ей помощь. Подробности редакции Lada.kz сообщили в общественном фонде Umit Mangistau.

Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau
Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau

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Сегодня, 27 июля, сотрудники месторождения Жетыбай сообщили в общественный фонд Umit Mangistau о найденной дикой птице, полностью измазанной нефтепродуктами.

Птица лежала без сил, не могла подняться на ноги и улететь. На протяжении всего времени сотрудники месторождения оставались с нами на связи, сообщали о состоянии птицы и оказывали необходимое содействие. Искренне благодарим их за неравнодушие, ответственность и желание помочь сохранить жизнь дикому животному. Совместными усилиями удалось оперативно организовать транспортировку птицы в Актау. Здесь ее встретили и доставили в Пункт временной реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц, - рассказали в фонде.

Курганник — редкая хищная птица, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан

По словам специалистов фонда, птица находится в крайне тяжелом состоянии. Она сильно перегрета, истощена и практически полностью покрыта нефтепродуктами.

Сейчас главная задача специалистов стабилизировать ее состояние, нормализовать температуру тела, провести поддерживающую терапию. Только после этого можно будет приступать к длительной и очень сложной процедуре очистки оперения от нефти, а затем к восстановлению птицы, - отметили в фонде.

В фонде подчеркнули, что подобные случаи демонстрируют, насколько опасно загрязнение окружающей среды для дикой природы.

Даже небольшое количество нефтепродуктов на перьях лишает птицу способности летать, сохранять тепло и защищаться от неблагоприятных внешних факторов. Без своевременной помощи такие животные, как правило, погибают. Мы сделаем всё возможное, чтобы дать этой птице шанс на жизнь, и обязательно будем рассказывать о ходе ее лечения, - заключили специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, в Мангистауской области стартовал проект по спасению и реабилитации хищных  птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана. Проект также реализует общественный фонд Umit Mangistau. Во временном центре реабилитации хищных и краснокнижных птиц специалисты будут лечить пострадавших пернатых и после восстановления выпускать их обратно в дикую природу. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сколько таких птиц накопилось в нефтяных амбарах.... Жуть. Помню на Боранколе, вытащили лебедя из нефтяного озерка, отмыли бензином и через неделю он издох
27.07.2026, 13:53
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