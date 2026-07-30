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29.07.2026, 19:24

Сильная жара и пыльные бури: синоптики рассказали, каким будет август для жителей Мангистау

Экология 0 2 583 Алия Шарипова

В региональном филиале РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на август.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По предоставленным данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается +27,3..+30,0℃, что выше нормы на 1-1,7, (норма: +25,7..+28,3℃).

В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от +20..+25°С до +25..+30°С, днем от +32..+37°С до сильной жары +37..+42°С.

Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до +14..+19°С, днем до +26..+31°С. Затем – воздух будет прогреваться до +22..+27°С, днем до сильной жары +34..+39°С.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +17..+22°С, днем до +29..+34°С, во второй половине декады – постепенное повышение ночью до +22..+27°С, днем до сильной жары +34..+39°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, меньше нормы – на юго-востоке области (норма: 2-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагается в конце первой, в середине второй декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду прогнозируется в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря предполагается в конце первой, второй, в середине третьей декадах. Туман предполагается в середине третьей декады, - добавили в «Казгидромете».

Синоптики подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (± 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

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