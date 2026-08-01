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01.08.2026, 08:55

Айлант занял свое место в озеленении Мангистау - директор ботсада

Экология 0 4 310 Ольга Максимова

Директор Мангистауского экспериментального ботанического сада и кандидат биологических наук Акжунис Иманбаева разъяснила, что айлант пригоден при высадке в границах населенных пунктов, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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Дискуссия о пользе и вреде айланта высокого (Ailanthus altissima) разгорелась в социальных сетях после публикации о нежелательности его высадки в естественной природе Мангистауской области. В связи с этим Акжунис Иманбаева выступила с научным разъяснением, передает центр общественных коммуникаций.

По словам Акжунис Иманбаевой, айлант не относится к категории вредных деревьев. Растение хорошо адаптировано к природно-климатическим условиям мангистауского края.

«В 1960-х годах была организована выездная экспедиция ботанического сада. По результатам исследований доля древесной растительности во флоре региона составляла всего 0,1 процента. В связи с этим, когда начал строиться город Актау, обеспечение населения тенью стало актуальной задачей. Именно поэтому началась работа по интродукции различных видов деревьев в Мангистау. По итогам исследований одним из первых деревьев, успешно адаптировавшихся к природным условиям региона, стал айлант», - рассказала Акжунис Иманбаева.

Благодаря внешнему сходству с пальмой айлант создает хорошую тень. Сегодня он считается одним из деревьев, приспособившихся к климату региона. Вместе с тем айлант не обладает неограниченной устойчивостью к засухе - как и другим деревьям, для нормального роста ему необходима вода.

Акжунис Иманбаева отметила, что некоторые сложившиеся в обществе мнения об айланте не имеют научного обоснования.

«Айлант не является агрессивным или вредным растением. Он не включен в Черную книгу и не относится к карантинным растениям. Звучат утверждения, что «айлант наносит вред другим деревьям». Однако это не соответствует действительности. Делать подобные заявления без научных выводов об айланте неправильно. Это дерево заняло свое место в озеленении Мангистауской области. Айлант хорошо переносит климат Мангистау и дефицит воды. Крупные деревья возрастом от 10 до 40 лет в летний период, в зависимости от возраста, нуждаются в поливе один раз в 10–25 дней. При наличии воды айлант быстро растет и способен образовывать большие лесные массивы. Однако высаживать его в естественной природе нельзя: в оазисах пустынного Мангистау он может нарушить экосистему сообществ ценных древесных растений, занесенных в Красную книгу, сократить их ареал и нанести им ущерб. Это связано с тем, что во влажных местах айлант широко разрастается. Как и любое зеленое растение, он поглощает кислород и выделяет углерод. У него есть свои биологические особенности, но ядовитых веществ он не выделяет», - сказала Акжунис Иманбаева.

По словам руководителя ботанического сада, в составе айланта содержится природное соединение под названием айлантин. Это вещество применяется в гомеопатии и известно своими антибактериальными свойствами. В ряде стран айлант используют в лечебных целях, а его листья также применяются в шелковой промышленности.

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