Жара немного отступит: какой будет неделя в Мангистау

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По данным погодных сервисов, с 3 по 9 августа в Актау и Мангистауской области сохранится преимущественно сухая погода без существенных осадков.

В Актау днем ожидается от +26 до +31 градуса, ночью температура составит +22…+26 градусов. Наиболее прохладными днями могут стать 7 и 8 августа, когда дневная температура опустится до +26…+27 градусов.

На большей части Мангистауской области будет значительно жарче. По предварительным прогнозам, днем воздух прогреется до +31…+35 градусов, а в отдельных районах традиционно будет на несколько градусов выше, чем на побережье. Ночью ожидается +23…+27 градусов.

Осадки в течение недели маловероятны. Ожидается переменная облачность, местами ясно. Ветер преимущественно северо-западного и северного направлений, временами умеренный, в отдельные дни возможны порывы до 12 м/с.