Адвокат прокомментировал показания подсудимого по делу об убийстве солдата-срочника в Мангистау

Адвокат Азамат Сагал сообщил, что судебное следствие практически завершено: были допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы, а также состоялся главный допрос подсудимого Досова, который не признал свою вину. Впереди предстоит этап судебных прений.

На фото: адвокат Азамат Сагал и родители погибшего солдата Марата Баркулова

Азамат Сагал сообщил, что вчера, 17 января, в Специализированном межрайонном военном суде состоялся главный допрос подсудимого Досова, который не признал свою вину. По его словам, произошедшее было случайностью, и он всего лишь хотел пошутить.

Чтобы вы понимали, он вытащил из кобуры боевой пистолет, снял с предохранителя, передернул затвор, направил и выстрелил. Думаю, здесь комментарии излишни. Надеюсь, суд даст надлежащую оценку его действиям и вынесет законное, обоснованное и справедливое решение, - сказал адвокат.

Азамат Сагал сообщил, что впереди их ожидают судебные прения.

Во вторник, 21 января, в 10:00 состоятся судебные прения. Процесс будет открытым, и каждый желающий сможет прийти и наблюдать за ходом судебного разбирательства, - отметил адвокат.

Напомним, подсудимый гвардии лейтенант Дамир Досов, обвиняемый в умышленном убийстве, на допросе заявил, что не признает свою вину.

Ранее в суде допросили военнослужащих бригады морской пехоты. Они поделились известной им информацией по делу. Свидетель Нурали Максутов рассказал, что бывший командир взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Дамир Досов перед смертельным выстрелом направлял пистолет и на других сослуживцев.

14 января состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Однако оно закончилось, так и не начавшись. Корреспондент Lada.kz переговорила с адвокатом потерпевшей стороны Азаматом Сагал. Он выразил обеспокоенность предвзятым отношением суда к потерпевшей стороне.

7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Кроме того, отец погибшего в Мангистау солдата потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

Также Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди срочников в Мангистау.