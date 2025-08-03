«Это подстава»: сельчане в Мангистау требуют проверки прокуратуры после обыска частного дома

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Скандал в селе Сенек набирает обороты. Сельчане рассказали на видео, что полицейские подбросили холодное оружие местному жителю и устроили обыск, инсценируя «находку», сообщает Lada.kz .

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По словам жителей села Сенек, имеется видео, где сотрудники полиции приехали к частному дому, открыли багажник служебного авто, занесли пакет в сарай, а спустя время туда же прибыли спецслужбы. После обыска оружие было обнаружено, и был задержан местный житель.

Они сами все занесли, сами обыск устроили, а теперь его хотят осудить, - говорят сельчане.

Люди требуют справедливости и обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий правоохранителей.

Сегодня, 3 августа, в департаменте полиции региона заявили, что подозреваемого в конце месяца ожидает суд. Ранее они сообщали, что все действия производилась строго в рамках закона.

Напомним, жительница села Сенек Каракиянского района Динара Изтурган обратилась с видеозаявлением, в котором пожаловалась на действия сотрудников полиции при обыске её дома. Женщина утверждает, что 3 июня в их жилище проникли сотрудники полиции, подкинули оружие и арестовали супруга. В ответ на озвученные обвинения в полиции сообщили, что 3 июня 2025 года действительно возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК (Незаконное хранение оружия). Все процессуальные действия, включая обыск и изъятие вещественных доказательств, проводились строго в рамках закона.