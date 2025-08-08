18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.08.2025, 19:58

Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау

Происшествия 0 1 694 Лиана Рязанцева

Сегодня, 7 августа, на пешеходном переходе в 11 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала женщина. Правоохранители прокомментировали происшествие, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В редакцию Lada.kz очевидцы прислали видео с места дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как женщина сидит на земле неподалёку от пешеходного перехода. Рядом с ней находится водитель автомобиля.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что инцидент произошел на пешеходном переходе в 11 микрорайоне.

Водитель автомобиля марки Lexus совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу. Пострадавшую женщину доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Данный автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что на водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

Напомним, ранее, 3 августа, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Жетыбай – Актау. В результате аварии автомобиль опрокинулся, пострадали четыре пассажира.

1
13
0
