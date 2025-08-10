Пострадавших в ДТП на месторождении Каламкас эвакуировали в больницу вертолётом

Қазақ тіліне аудару

ДЧС Мангистауской области сообщил о проведении спасательнной операции с применением вертолёта, передает Lada.kz .

Кадр видео

По данным спасателей, 9 августа 2025 года в Тупкараганском районе на месторождении Каламкас произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии пострадали два человека. Их бортом Kazaviaspas доставили в Мангистаускую областную больницу, — говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что состояние пострадавших стабильное.

ДЧС региона призвало водителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 3 августа на трассе Жетыбай – Актау. В результате аварии автомобиль опрокинулся, пострадали четыре пассажира.