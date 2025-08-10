Крыша магазина сгорела в Актау

Қазақ тіліне аудару

В 4 микрорайоне Актау сгорела кровля придомового магазина. Пострадавших нет. Об этом сообщили редакции Lada.kz в ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев

Возгорание крыши магазина, расположенного в доме № 9 в 4 микрорайоне Актау, произошло 9 августа.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 16:08.

По вызову оперативно прибыли спасатели на место происшествия. На крыше магазина «Маяк» наблюдалось задымление. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Проводятся работы по вскрытию и разбору крыши, - рассказали в ДЧС региона.

