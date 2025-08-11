В Форт-Шевченко подросток угнал автомобиль своих родителей и сбил 14-летнюю девочку

Қазақ тіліне аудару

В интернете распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель «Газели» выезжает на пешеходный тротуар и сбивает девочку. За рулём грузового автомобиля находился 15-летний подросток. В департаменте полиции региона сообщили Lada.kz подробности произошедшего.

Фото: кадр видео

Авария произошла ещё 25 июня, однако видео с места происшествия появилось в местных Instagram-пабликах только накануне.

На кадрах видно, как водитель «Газели» выезжает на пешеходную дорожку, по которой шли люди.

В описании к видео указано, что за рулём автомобиля находился восьмиклассник. Он сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, перенесла сложную операцию. В течение месяца она могла питаться только через трубку и не могла двигать телом.

В департаменте полиции региона рассказали подробности инцидента.

По информации ведомства, около 6 утра 25 июля на пульт «102» поступило сообщение о наезде «Газели» на девочку 2011 года рождения.

За рулём автомобиля находился подросток 2010 года рождения. Он угнал машину у своих родителей и совершил наезд на девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. В отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК, - сообщили в полиции региона.

Для справки

Статья 127. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или 39 320 тенге.

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, в Актау 7 августа на пешеходном переходе в 11 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала женщина.