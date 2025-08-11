18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.08.2025, 10:55

В Форт-Шевченко подросток угнал автомобиль своих родителей и сбил 14-летнюю девочку

Происшествия 0 4 527 Лиана Рязанцева

В интернете распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель «Газели» выезжает на пешеходный тротуар и сбивает девочку. За рулём грузового автомобиля находился 15-летний подросток. В департаменте полиции региона сообщили Lada.kz подробности произошедшего.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Авария произошла ещё 25 июня, однако видео с места происшествия появилось в местных Instagram-пабликах только накануне.

На кадрах видно, как водитель «Газели» выезжает на пешеходную дорожку, по которой шли люди.

В описании к видео указано, что за рулём автомобиля находился восьмиклассник. Он сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая провела пять дней в реанимации, перенесла сложную операцию. В течение месяца она могла питаться только через трубку и не могла двигать телом.

В департаменте полиции региона рассказали подробности инцидента.

По информации ведомства, около 6 утра 25 июля на пульт «102» поступило сообщение о наезде «Газели» на девочку 2011 года рождения.

За рулём автомобиля находился подросток 2010 года рождения. Он угнал машину у своих родителей и совершил наезд на девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. В отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК, - сообщили в полиции региона.

Для справки

Статья 127. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или 39 320 тенге. 

Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей (629 120 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 

Напомним, в Актау 7 августа на пешеходном переходе в 11 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Под колёса автомобиля попала женщина.

7
34
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
askar1905
askar1905
По факту никто не ответит
11.08.2025, 14:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…