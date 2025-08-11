За неделю в Актау на штрафстоянку водворили 40 автомобилей

Қазақ тіліне аудару

За неделю патрульная полиция зафиксировала 1 956 административных правонарушений, на штрафную стоянку отправили 40 автомобилей и четыре мопеда, передает Lada.kz со ссылкой на управление полиции Актау.

По данным ведомства, в результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 40 автомобилей и четыре мопеда.

За минувшую неделю полицейские выявили 1 956 административных правонарушений. Из них 1 591 случай связан с нарушением правил дорожного движения, в том числе:

9 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 608);

2 случая управления автомобилем лицами, лишёнными права вождения (часть 3 статьи 612);

3 выезда на встречную полосу (часть 6 статьи 596);

149 случаев использования мобильного телефона за рулём (часть 6 статьи 591);

325 фактов езды без ремня безопасности (часть 6 статьи 593);

35 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам (часть 1 статьи 600);

295 случаев нарушения ПДД пешеходами (часть 1 статьи 615).

По принципу «нулевой терпимости» зафиксировано 365 нарушений, среди которых:

141 факт нарушения тишины (статья 437);

88 случаев нахождения в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);

56 нарушений правил благоустройства (статья 505).

В полиции региона напомнили автолюбителям, что обеспечение общественной безопасности – обязанность каждого гражданина.