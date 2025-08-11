18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.08.2025, 11:14

За неделю в Актау на штрафстоянку водворили 40 автомобилей

Происшествия 0 1 813 Лиана Рязанцева

За неделю патрульная полиция зафиксировала 1 956 административных правонарушений, на штрафную стоянку отправили 40 автомобилей и четыре мопеда, передает Lada.kz со ссылкой на управление полиции Актау.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По данным ведомства, в результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 40 автомобилей и четыре мопеда.

За минувшую неделю полицейские выявили 1 956 административных правонарушений. Из них 1 591 случай связан с нарушением правил дорожного движения, в том числе:

  • 9 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 608);
  • 2 случая управления автомобилем лицами, лишёнными права вождения (часть 3 статьи 612);
  • 3 выезда на встречную полосу (часть 6 статьи 596);
  • 149 случаев использования мобильного телефона за рулём (часть 6 статьи 591);
  • 325 фактов езды без ремня безопасности (часть 6 статьи 593);
  • 35 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам (часть 1 статьи 600);
  • 295 случаев нарушения ПДД пешеходами (часть 1 статьи 615).

По принципу «нулевой терпимости» зафиксировано 365 нарушений, среди которых:

  • 141 факт нарушения тишины (статья 437);
  • 88 случаев нахождения в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);
  • 56 нарушений правил благоустройства (статья 505).

В полиции региона напомнили автолюбителям, что обеспечение общественной безопасности  обязанность каждого гражданина.

4
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…