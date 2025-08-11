За неделю в Актау на штрафстоянку водворили 40 автомобилей

За неделю патрульная полиция зафиксировала 1 956 административных правонарушений, на штрафную стоянку отправили 40 автомобилей и четыре мопеда, передает Lada.kz со ссылкой на управление полиции Актау.
По данным ведомства, в результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено 40 автомобилей и четыре мопеда.
За минувшую неделю полицейские выявили 1 956 административных правонарушений. Из них 1 591 случай связан с нарушением правил дорожного движения, в том числе:
По принципу «нулевой терпимости» зафиксировано 365 нарушений, среди которых:
В полиции региона напомнили автолюбителям, что обеспечение общественной безопасности – обязанность каждого гражданина.
