В Актау 30-летнюю девушку унесло в море на сапборде

Девушку спасли и вернули на берег спасатели. Подробности рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ДЧС области

Сегодня, 11 августа, сильный ветер унес девушку 1995 года рождения, катавшуюся на сапборде, от берега в 1 микрорайоне.

Вернуться самостоятельно у нее не было возможности.

Около 10:24 часов спасатели на катере заметили в море девушку, отплывшую на сапборде примерно на 200 метров от берега и не сумевшую самостоятельно вернуться. Медицинская помощь ей не потребовалась. Спасатели доставили пострадавшую в безопасное место, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, 23 июля ветер унес пятерых человек на 2,5 километра от берега в районе яхт-клуба «Бриз» . Их благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Кроме того, редакции Lada.kz в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области разъяснили, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах. Специалисты также прокомментировали, существуют ли официальные правила или рекомендации по использованию сапбордов, а также имеются ли в акватории разрешённые или запрещённые зоны для катания.