ДТП на пешеходном переходе в Актау: двое детей оказались в больнице

Қазақ тіліне аудару

Фото очевидцев

По данным департамента полиции региона, вчера вечером, 10 августа, около 21:10 часов водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

В результате происшествия дети получили травмы и были госпитализированы в больницу. Женщина после осмотра медиками была отпущена домой.

Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда).

Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, – влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, ранее, 7 августа, подобное происшествие было зафиксировано на пешеходном переходе в 11 микрорайоне. Под колеса автомобиля попала женщина.