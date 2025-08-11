18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.08.2025, 17:36

ДТП на пешеходном переходе в Актау: один ребенок в тяжелом состоянии

Происшествия 0 2 880 Сергей Кораблев

Медики прокомментировали состояние детей, сбитых на пешеходном переходе, напротив здания Дворца бракосочетания, сообщает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, в результате ДТП двое детей были госпитализированы в травматологическое отделение.

Ребенок 2018 года рождения получил сотрясение головного мозга. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Второй пострадавший 2023 года рождения получил перелом бедренной кости со смещением. Состояние тяжелое, но стабильное, обусловленное серьезной травмой. Медики оказывают помощь в соответствии с установленным протоколом лечения.

Напомним, вечером 10 августа, около 21:10 часов, водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Farkhad
Farkhad
Не оправдываю водителя, но у нас пешеходы возомнили себя бессмертными. Переходят не смотря есть ли транспорт нет, в не смотрят по сторонам, а идут уткнувшись в телефон. Если тебе не важна твоя жизнь почему она важнее для другого? В ППД указаны правила перехода пешеходного полосы, нужно убедиться что тебя пропускают только после этого начинать переходить.
12.08.2025, 04:18
Строгоff
Строгоff
Дай Бог здоровья детям и сил родителям. От этого пешеходного перехода каждый раз в дрожь бросает. На меня там чуть не наехали, отец чуть под машину не попал, водитель в свой смартфон отвлекся, благо патруль заметил нарушение. Чувствуешь себя зайцем в сезон охоты. Да сделайте уже что-нибудь с этим переходом ради безопасности людей!
11.08.2025, 14:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

