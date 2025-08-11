ДТП на пешеходном переходе в Актау: один ребенок в тяжелом состоянии

Қазақ тіліне аудару

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, в результате ДТП двое детей были госпитализированы в травматологическое отделение.

Ребенок 2018 года рождения получил сотрясение головного мозга. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Второй пострадавший 2023 года рождения получил перелом бедренной кости со смещением. Состояние тяжелое, но стабильное, обусловленное серьезной травмой. Медики оказывают помощь в соответствии с установленным протоколом лечения.

Напомним, вечером 10 августа, около 21:10 часов, водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.