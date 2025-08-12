Последствия жесткой аварии попали на видео в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел за обочину и перевернулся. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

ДТП произошло 12 августа в 03:50 часов на автодороге между 14 и 15 микрорайонами. По предоставленным данным, 23-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Toyota Avalon» не справился с управлением. Транспортное средство вылетело за обочину и перевернулось.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водитель был в салоне один. Он не пострадал.

Прибывшие на место ДТП стражи порядка оформили протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишения права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

