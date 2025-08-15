После свадьбы: жителя Мунайлы осудили за смертельный удар по голове одному из гостей

Қазақ тіліне аудару

Ссора двух мужчин привела к печальному исходу – один нанес удар второму, который впоследствии скончался. «Боксера» обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вчера, 14 августа, суд огласил приговор, передает Lada.kz .

В Мунайлинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК). Санкция данной статьи предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как было установлено в ходе судебных заседаний, после завершения свадебного торжества гость мероприятия Т. пригласил друзей к себе домой. В ходе возникшей ссоры с одним из гостей хозяин нанес ему удар по голове. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Вину подсудимого подтверждают протоколы осмотра места происшествия и допросов, фотоснимки, показания свидетелей, заключения судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз, а также другие материалы уголовного дела.

При назначении наказания суд не установил смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства признано совершение подсудимым преступления в состоянии алкогольного опьянения.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным по ст.106 ч.3 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет», - сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

