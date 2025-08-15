18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 09:23

После свадьбы: жителя Мунайлы осудили за смертельный удар по голове одному из гостей

Происшествия 0 2 421 Ольга Максимова

Ссора двух мужчин привела к печальному исходу – один нанес удар второму, который впоследствии скончался. «Боксера» обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вчера, 14 августа, суд огласил приговор, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: freepik.com
Иллюстративное фото: freepik.com

В Мунайлинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК). Санкция данной статьи предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Как было установлено в ходе судебных заседаний, после завершения свадебного торжества гость мероприятия Т. пригласил друзей к себе домой. В ходе возникшей ссоры с одним из гостей хозяин нанес ему удар по голове. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Вину подсудимого подтверждают протоколы осмотра места происшествия и допросов, фотоснимки, показания свидетелей, заключения судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз, а также другие материалы уголовного дела.

При назначении наказания суд не установил смягчающих обстоятельств. В качестве отягчающего обстоятельства признано совершение подсудимым преступления в состоянии алкогольного опьянения.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным по ст.106 ч.3 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет», - сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Напомним, 14 августа суд вынес решение по убийству несовершеннолетнего парня, которое произошло 8 апреля в селе Акжигит Бейнеуского района. 

1
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…