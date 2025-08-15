Автомобилист врезался в столб на пустой парковке у торгового центра в Актау

Қазақ тіліне аудару

Необычное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в полиции Актау. На парковке у торгового центра водитель ночью врезался в опору освещения, передает Lada.kz .

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, ДТП случилось 14 августа в 00:36 часов. Водитель автомобиля марки «Nissan Almera» влетел в опору освещения на парковке ТРЦ «Saya Park». В это время паркинг был пуст. Сообщается, что водитель не пострадал.

На 21-летнего мужчину составили протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.