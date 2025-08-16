Упавшего с лошади мальчика из Жанаозена вертолетом доставили в больницу Актау

Қазақ тіліне аудару

Экипаж АО «Казавиаспас» МЧС РК экстренно выполнил вылет по линии санитарной авиации для транспортировки подростка, получившего тяжелые травмы после падения с лошади, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По информации МЧС РК, ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с лошади. Было принято решение экстренно его транспортировать на вертолете в областную больницу.

Маршрут пролегал из Актау в Жанаозен и обратно.

Чтобы максимально сократить время доставки пострадавшего мальчика, вертолет совершил посадку прямо на парковочной площадке областной детской больницы.

Полет выполнили командир воздушного судна Османов Мирахмад и второй пилот Серікұлы Бақдәулет. Слаженные действия экипажа и врачей позволили оперативно доставить пострадавшего для оказания срочной медицинской помощи.