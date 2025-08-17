Пожарная и Скорая машины не смогли проехать к месту возгорания в ЖК из-за припаркованных авто в Актау

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz прислали видео с места происшествия в жилом комплексе «Лепес» в 16 микрорайоне Актау. Там в одной из квартир случилось задымление. На место оперативно прибыли спецслужбы: пожарные и медики, однако попасть во двор автомобилям экстренных служб оказалось крайне затруднительно - подъездной путь был заставлен автомобилями.

Жильцы дома были возмущены произошедшим, отметив, что из-за хаотичной парковки спецтехника не может подъехать к месту возгорания.

- Это какой-то кошмар, люди, ну надо же думать, когда вы перекрываете проезд. Считаем, что таких нужно строго наказывать, иначе из-за их халатности, кто-то может пострадать или даже лишиться жизни, - говорят очевидцы.

Жители выразили обеспокоенность тем, что подобная ситуация может обернуться трагедией, ведь каждая минута при пожаре имеет решающее значение.

Официальная информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.