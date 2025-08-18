На трассе Актау-Курык полностью сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на трассе Актау-Курык. В результате пожара никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz.
По данным ведомства, возгорании автомобиля марки Daewoo Nexia произошло 17 августа в 20:10.
Инцидент произошел на трассе Актау – Курык.
Произошло полное горение автомобиля. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. В результате пожара никто не пострадал. Причина устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.
Ранее, ночью 7 августа, на автодороге между 26 и 27 микрорайонами сгорел автомобиль.
