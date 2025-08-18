18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.08.2025, 16:02

В Актау за неделю оштрафовали 270 водителей за езду без ремня

Происшествия 0 629 Лиана Рязанцева

В Актау за неделю сотрудники патрульной полиции оформили 1 835 административных правонарушений. На штрафстоянку были отправлены 51 автомобиль и два мопеда, сообщает управление полиции, передаёт Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По данным полиции, с 10 по 16 августа 2025 года выявлено 1 835 административных правонарушений. Большая часть нарушений — 1 472 случая, связана с нарушением правил дорожного движения, в том числе:

  • 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 608);

  • два случая управления автомобилем лицами, лишёнными права вождения (часть 3 статьи 612);

  • два случая выезда на встречную полосу (часть 6 статьи 596);

  • 104 факта использования мобильного телефона за рулём (часть 6 статьи 591);

  • 270 фактов езды без ремня безопасности (часть 6 статьи 593);

  • 36 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам (часть 1 статьи 600);

  • 351 случай нарушения ПДД пешеходами (часть 1 статьи 615).

По принципу «нулевой терпимости» зафиксировано 363 нарушения, среди которых:

  • 181 случай нарушения тишины (статья 437);

  • 87 фактов нахождения в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);

  • 47 нарушений правил благоустройства (статья 505).

В ведомстве также сообщили, что в период с 8 по 14 августа текущего года на линию «102» поступило 45 сообщений, связанных с семейно-бытовыми отношениями.

По каждому из них принято законное решение. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП РК) составлены протоколы в отношении четырёх лиц. За нарушение охранного предписания по статье 461 КоАП РК — в отношении одного лица. Материалы направлены в административный суд. Кроме того, по другим статьям составлены протоколы по 17 сообщениям. По 19 обращениям дела оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием состава административного правонарушения, ещё одно обращение объединено с ранее зарегистрированным как повторное. По факту побоев зарегистрированы два уголовных дела по статье 109–1 УК РК, ведётся досудебное расследование, — говорится в сообщении ведомства.

Также 15 лиц, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере, поставлены на учёт с вынесением «защитного предписания» сроком на один месяц, а в отношении двух лиц по решению суда введены «особые требования» сроком на три месяца.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира