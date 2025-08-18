В Актау за неделю оштрафовали 270 водителей за езду без ремня

Қазақ тіліне аудару

В Актау за неделю сотрудники патрульной полиции оформили 1 835 административных правонарушений. На штрафстоянку были отправлены 51 автомобиль и два мопеда, сообщает управление полиции, передаёт Lada.kz.

Кадр видео

По данным полиции, с 10 по 16 августа 2025 года выявлено 1 835 административных правонарушений. Большая часть нарушений — 1 472 случая, связана с нарушением правил дорожного движения, в том числе:

15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 608);

два случая управления автомобилем лицами, лишёнными права вождения (часть 3 статьи 612);

два случая выезда на встречную полосу (часть 6 статьи 596);

104 факта использования мобильного телефона за рулём (часть 6 статьи 591);

270 фактов езды без ремня безопасности (часть 6 статьи 593);

36 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам (часть 1 статьи 600);

351 случай нарушения ПДД пешеходами (часть 1 статьи 615).

По принципу «нулевой терпимости» зафиксировано 363 нарушения, среди которых:

181 случай нарушения тишины (статья 437);

87 фактов нахождения в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);

47 нарушений правил благоустройства (статья 505).

В ведомстве также сообщили, что в период с 8 по 14 августа текущего года на линию «102» поступило 45 сообщений, связанных с семейно-бытовыми отношениями.

По каждому из них принято законное решение. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП РК) составлены протоколы в отношении четырёх лиц. За нарушение охранного предписания по статье 461 КоАП РК — в отношении одного лица. Материалы направлены в административный суд. Кроме того, по другим статьям составлены протоколы по 17 сообщениям. По 19 обращениям дела оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием состава административного правонарушения, ещё одно обращение объединено с ранее зарегистрированным как повторное. По факту побоев зарегистрированы два уголовных дела по статье 109–1 УК РК, ведётся досудебное расследование, — говорится в сообщении ведомства.

Также 15 лиц, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере, поставлены на учёт с вынесением «защитного предписания» сроком на один месяц, а в отношении двух лиц по решению суда введены «особые требования» сроком на три месяца.