Пьяный мужчина переполошил жильцов многоэтажки в Актау

В ночь с 17 на 18 августа пьяный мужчина устроил переполох у дома в 19 микрорайоне, разбудив жильцов. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.
Инцидент произошел у дома №15. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи мужчина, находясь в неадекватном состоянии, громко кричал и ходил около подъезда.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя. В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям 437 (Мелкое хулиганство) и 400 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях РК.
В будние дни в Казахстане запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 часов. Это правило распространяется как на ремонтные работы, так и на любые действия, создающие чрезмерный шум и мешающие отдыху граждан.
За нарушение тишины в ночное время предусмотрены штрафы:
В случае повторных нарушений в течение года штрафы увеличиваются.
