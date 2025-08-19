Пьяный мужчина переполошил жильцов многоэтажки в Актау

Қазақ тіліне аудару

В ночь с 17 на 18 августа пьяный мужчина устроил переполох у дома в 19 микрорайоне, разбудив жильцов. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Инцидент произошел у дома №15. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи мужчина, находясь в неадекватном состоянии, громко кричал и ходил около подъезда.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя. В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям 437 (Мелкое хулиганство) и 400 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях РК.

Для справки

В будние дни в Казахстане запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 часов. Это правило распространяется как на ремонтные работы, так и на любые действия, создающие чрезмерный шум и мешающие отдыху граждан.

За нарушение тишины в ночное время предусмотрены штрафы:

для физических лиц – 5 МРП (19 660 тенге);

при повторном нарушении в течение года – 10 МРП (39 320 тенге);

для субъектов малого бизнеса и НКО – 20 МРП (78 640);

для среднего бизнеса – 30 МРП (117 960 тенге);

для крупного бизнеса – 100 МРП (393 200 тенге).

В случае повторных нарушений в течение года штрафы увеличиваются.