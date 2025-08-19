В Мангистау выявлены факты участия в масштабной кредитной афере

Қазақ тіліне аудару

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и ряда подконтрольных компаний. Незаконные факты фиксировались и на территории Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото автора

Как было установлено, организаторы схемы регистрировали фиктивные предприятия и оформляли через них подложные пенсионные отчисления на граждан, которые фактически нигде не работали. Такие «справки» использовались для получения кредитов в банках, создавая видимость стабильного дохода и платежеспособности.

За «услуги» по поддельным документам участники схемы брали с заемщиков до 10% от суммы кредита. При этом во многих случаях должники с самого начала не собирались возвращать деньги банкам.

В результате по стране было оформлено 140 невозвратных займов на сумму 399 миллионов тенге. Получателями стали в основном безработные и лица с испорченной кредитной историей.

Подобные факты выявлены в восьми регионах Казахстана: городах Астана, Алматы, Шымкент, в Жетысу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Эксперты отмечают, что такие схемы лишь усугубляют проблему закредитованности населения: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, после чего их долговая нагрузка резко возрастает.

Расследование продолжается. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.