Полицейские Мангистау спасли тонущую девочку

В Мангистауской области сотрудники полиции спасли 12-летнюю девочку, оказавшуюся в море во время шторма, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Инцидент произошёл 18 августа в 18:30 часов. На пульт «102» поступил вызов: очевидцы сообщили, что на пляже в районе села Сайын Шапагатов тонет подросток.

Прибывшие на место полицейские увидели, что девочка держится за камень, выступающий из воды, на расстоянии примерно 500-600 метров от берега. Она сильно замёрзла, а доплыть до неё вплавь было невозможно из-за сильных волн.

Капитан полиции Данияр Назарбаев, старший лейтенант полиции Дулат Гайнуллин и капитан полиции Биржан Шапагатов нашли выход из сложной ситуации. Они обратились к знакомому с просьбой предоставить резиновую лодку.

Стражи порядка доставили лодку к месту происшествия на служебных пикапах, спустили на воду и сумели добраться до девочки. Пострадавшую благополучно вернули на берег и передали родителям.