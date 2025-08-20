Нелегальный склад сайги нашли во дворе дома жителя Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Полиция изъяла туши и рога сайги в Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото с сайта Polisia.kz

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и специального подразделения «Беркут» во дворе одного из домов в селе Турыш Бейнеуского района выявили факт незаконного хранения туш и рогов сайги.

В результате обыска обнаружено и изъято девять туш сайги, занесенной в Красную книгу, 30 рогов сайги, а также боеприпасы 16-миллиметрового калибра и иные вещественные доказательства.

По факту произошедшего в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. Изъятые предметы направлены на экспертизу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уточняется, что операция по выявлению нарушителя законодательства проводилась при координации прокуратуры Мангистауской области.

