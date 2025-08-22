Двое жителей Мангистау отправлены за решётку за нарушение условий пробации

Қазақ тіліне аудару

В Мангистау двоим осужденным из-за многочисленных нарушений порядка пробации заменили условный срок на реальный. Подробности рассказали в пресс-службе департамента УИС по Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Как сообщили в ведомстве, сотрудники пробационной службы Каракияского района направили в суд представления в отношении двух лиц, неоднократно нарушавших установленные правила отбывания наказания.

Так, осуждённому по статье 191 УК РК (Грабёж), приговорённому к шести годам лишения свободы, суд заменил часть неотбытого срока наказанием в виде ограничения свободы с последующим пробационным надзором. Однако, мужчина регулярно нарушал установленные правила, игнорировал требования по явке, отсутствовал дома во время проверок и допускал административные правонарушения.

В процессе мониторинга электронного браслета зафиксировано его отключение. В ходе проверки сотрудники пробационной службы установили, что осуждённый самовольно покинул место жительства и выехал в соседний район. По решению суда оставшаяся часть наказания заменена на лишение свободы, - рассказали в ведомстве.

За совершение кражи второй фигурант был приговорён к четырем годам ограничения свободы. Несмотря на это, он неоднократно нарушал условия пробационного контроля, в том числе не являлся на регистрацию и отсутствовал по месту жительства.

Сотрудники пробации направили представление в суд о замене вида наказания. В результате суд ужесточил наказание и заменил его на лишение свободы, - отметили в пресс-службе ДУИС региона.

