Подросток в Актау назвал сотрудников полиции «мусором»: возбуждено уголовное дело

Во время изъятия транспортного средства подросток оскорбил полицейских, назвав их «мусором». В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти, сообщает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошёл 21 августа в Актау. Сотрудники патрульной полиции остановили мотоцикл, двигавшийся без государственных номерных знаков. За рулём находился несовершеннолетний.

При проведении проверки и изъятии мотоцикла подросток позволил себе грубые оскорбления в адрес сотрудников полиции. Ему неоднократно разъяснялись правовые последствия подобных действий, однако он проигнорировал предупреждения и продолжил противоправное поведение. По данному факту в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти. Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, - сообщили в полиции.

В полиции сообщили, что изъятый мотоцикл водворён на специализированную штрафстоянку.

Несовершеннолетний вместе с родителями доставлен в управление полиции города для проведения дальнейших процессуальных действий. Напоминаем, что уважение к Закону и его представителям является обязанностью каждого гражданина. Подобные случаи будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности в установленном порядке, - заключили в ведомстве.

Напомним, за прошлую неделю в Актау сотрудники патрульной полиции оформили 1 835 административных правонарушений. На штрафстоянку были отправлены 51 автомобиль и два мопеда.