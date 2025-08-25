В Актау мать подростка оштрафовали после семейного конфликта на улице

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz поступила информация о том, что в ночь на 24 августа в 27 микрорайоне якобы произошла драка, во время которой мужчина избил девочку-подростка кулаками и ногами. Подробности инцидента предоставили в департаменте полиции региона.

Переполох во дворе дома №18, расположенном в 27 микрорайоне, произошел около 01:30 часов ночи.

Авторы видео предполагают, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил девочку 10-12 лет. Очевидцы не исключают, что он мог быть отцом несовершеннолетней. Также отмечается, что во время инцидента рядом находилась мать девочки, которая не смогла вмешаться в происходящее.

На место происшествия вызвали полицию.

Тем временем редакции Lada.kz информацию об избиении подростка в департаменте полиции Мангистауской области опровергли.

Попавший на видео мужчина действительно является отцом девочки, однако не применял к ней физическую силу. Конфликт у него возник с супругой. Дочери он лишь сказал пойти домой. Ни к ней, ни к матери рукоприкладства не было, - заверили правоохранители.

В итоге стражи порядка оформили протокол в отношении матери ребенка за нарушение тишины (статья 437 КоАП РК). Ей грозит штраф в размере 5 МРП или 19 660 тенге.

