В Актау во дворе дома сгорел автомобиль

Қазақ тіліне аудару

Возгорание автомобиля произошло во дворе дома №169 в 30 микрорайоне. В результате пожара никто не пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 24 августа в 21:44 часа.

Инцидент произошел во дворе дома №169 в 30 микрорайоне.

Произошло возгорание автомобиля марки Hyundai Accent. В автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь, - сообщили в ДЧС региона.

В ведомстве сообщили, что пострадавших нет, а причины возгорания выясняются.

Напомним, 17 вгуста на трассе Актау-Курык полностью сгорел автообиль марки Daewoo Nexia.