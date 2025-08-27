18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 10:29

19-летняя девушка разбилась насмерть при падении с высотки в Актау

Происшествия 0 4 662 Сергей Кораблев

Трагедия, в ходе которой разбилась молодая девушка, произошла в ночь на 27 августа в 27 микрорайоне. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Фото с места происшествия, улучшенное при помощи ИИ
Фото с места происшествия, улучшенное при помощи ИИ

В ночь на 27 августа около 04:00 часов жильцы дома №6 в 27 микрорайоне проснулись от звука сирен скорой помощи и полиции. Перед подъездом было обнаружено тело молодой девушки. По словам очевидцев, она упала с пятого этажа девятиэтажного дома.

В департаменте полиции сообщили, что погибшей было 19 лет, и она не проживала в данном доме. Также уточняется, что девушка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Ведется расследование.

Напомним, это не первый случай падения в высоты в 27 микрорайоне. Так, 29 июля в мусорный контейнер с дома №4 в 27 микрорайоне упала женщина. Как было установлено, она работала в одном из банков города. Была замужем и растила ребенка.

