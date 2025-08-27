Почему поиски пропавшего в Грузии парня из Актау прекратили?

Қазақ тіліне аудару

Волонтерское движение «Lider.kz», ранее оказывавшее помощь в поисках пропавшего 20-летнего Данияра Жаксылыка, объявило о завершении мероприятий. В свою очередь в департаменте полиции Мангистауской области предоставили некоторые подробности инцидента, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»

Представители «Lider.kz» сообщили о том, что поиски пропавшего 20-летнего Данияра Жаксылыка были прекращены, добавив, что без официального подтверждения от правоохранительных органов они не могут сообщать подробности случившегося. В то же время волонтеры отметили, что история с исчезновением парня завершилась благополучно.

В департаменте полиции региона Lada.kz прокомментировали: молодой человек сам вышел на связь с родственниками.

В ведомстве уточнили, что с парнем все в порядке, он официально снят с розыска.

Напомним, 20-летний Данияр Жаксылык перестал выходить на связь после вылета ночным рейсом из Актау в Грузию.