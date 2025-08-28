Два автомобиля врезались в верблюда на трассе Жетыбай – Актау: одна пострадавшая в больнице

Қазақ тіліне аудару

В Сети обсуждают кадры жуткого ДТП, в результате которого два автомобиля насмерть сбили верблюда, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла вечером 25 августа, в 22:35 часов на трассе Жетыбай – Актау.

Lada Priora и Toyota Corona одновременно столкнулись с переходящим дорогу верблюдом. Животное погибло на месте.

В результате аварии одна пострадавшая женщина была госпитализирована.

Автомобили водворены на штрафстоянку.

В отношении обоих водителей составлены протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Это влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

