Тройное ДТП произошло на дороге в пригороде Актау

Авария произошла на дороге в пригороде Актау 24 августа. Подробности происшествия рассказали Lada.kz в пресс-службе департамента полиции региона.
По информации полиции, 24 августа около 21:30 произошла авария с участием трёх автомобилей на дороге, напротив завода «Caspi Bitum».
Водитель Toyota Camry совершил столкновение с Renault Sandero и Lada (ВАЗ).
Водитель автомобиля Toyota Camry привлечён к ответственности по статье 610 КоАП РК, сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что в аварии никто не пострадал.
Напомним, ранее тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене. Инцидент обошелся без жертв.
Комментарии0 комментарий(ев)