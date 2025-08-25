Тройное ДТП произошло на дороге в пригороде Актау

Қазақ тіліне аудару

Авария произошла на дороге в пригороде Актау 24 августа. Подробности происшествия рассказали Lada.kz в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео

По информации полиции, 24 августа около 21:30 произошла авария с участием трёх автомобилей на дороге, напротив завода «Caspi Bitum».

Водитель Toyota Camry совершил столкновение с Renault Sandero и Lada (ВАЗ).

Водитель автомобиля Toyota Camry привлечён к ответственности по статье 610 КоАП РК, сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что в аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене. Инцидент обошелся без жертв.