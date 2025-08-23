Как в блокбастере: тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене

Дорожный инцидент, участниками которого стали три автомобиля, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
По информации полиции, ДТП произошло вчера, 22 августа, в 10:37 часов, в Жанаозене.
По камерам наблюдения видно, как на перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус «Паз», который подъезжал к перекрестку.
Инцидент обошелся без жертв, отметили в полиции.
Напомним, ранее на трассе Форт-Шевченко – Актау из-за лопнувшего колеса перевернулся автомобиль.
Комментарии2 комментарий(ев)