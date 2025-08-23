Как в блокбастере: тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене

Қазақ тіліне аудару

Дорожный инцидент, участниками которого стали три автомобиля, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации полиции, ДТП произошло вчера, 22 августа, в 10:37 часов, в Жанаозене.

По камерам наблюдения видно, как на перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус «Паз» , который подъезжал к перекрестку.

Инцидент обошелся без жертв, отметили в полиции.

Напомним, ранее на трассе Форт-Шевченко – Актау из-за лопнувшего колеса перевернулся автомобиль.