Несчастный случай на МАЭКе: двое рабочих обварились горячей водой

На территории ТОО «МАЭК» двое рабочих получили термические ожоги горячей водой, одного из них госпитализировали. Сформирована комиссия для проведения специального расследования причин происшествия, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня, 27 августа, на территории ТОО «МАЭК» во время ремонтных работ на турбогенераторе №3.

Около 14:30 часов два слесаря-ремонтника получили ожоги горячей водой при разбалчивании запорной арматуры. Пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь: один рабочий отпущен домой после осмотра, второй госпитализирован для дальнейшего лечения.

В настоящее время департамент комитета государственной инспекции труда Мангистауской области сформировал комиссию для проведения специального расследования причин происшествия.

Напомним, 23 декабря 2024 года на «МАЭКе» погиб рабочий. Полиция не уточнила детали произошедшего, но из независимых источников редакции стало известно, что на производстве погиб мастер ремонтного цеха. Позже в Сети распространилось видео с места происшествия.